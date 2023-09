NFL inactives tracker Week 2: Cam Akers out for Rams-49ers clash

Los Angeles Rams v Seattle Seahawks SEATTLE, WASHINGTON - SEPTEMBER 10: Cam Akers #3 of the Los Angeles Rams runs the ball during the game against the Seattle Seahawks at Lumen Field on September 10, 2023 in Seattle, Washington. The Los Angeles Rams won 30-13. (Photo by Alika Jenner/Getty Images) (Alika Jenner/Getty Images)

Cam Akers is officially inactive for the Los Angeles Rams in their NFC West matchup with the San Francisco 49ers.

The Niners, meanwhile, will be without quarterback Brandon Allen, among others.

Here are Week 2's late games inactives:

Week 2 inactives:

Los Angeles Rams

• RB Cam Akers

• RB Zach Evans

• OL Kevin Dotson

• OL Warren McClendon Jr.

• DE Desjuan Johnson

San Francisco 49ers

• QB Brandon Allen

• OL Nick Zakelj

• DL Kalia Davis

• LB Jalen Graham

• RB Tyrion Davis-Price

Dallas Cowboys

• WR Brandin Cooks

• LG Tyler Smith

• S Donovan Wilson

• DL Viliami Fehoko

• CB Eric Scott

• CB Noah Igbinoghene

• QB Trey Lance

New York Jets

• RB Israel Abanikanda

• WR Jason Brownlee

• OL Max Mitchell

• DL Will McDonald

• LB Zaire Barnes

• CB Bryce Hall

• K Greg Zuerlein

Washington Commanders

• DE Quan Martin

• DE K.J. Henry

• T Trent Scott

• G Chris Paul

• TE Curtis Hodges

Denver Broncos

• S JL Skinner

• CB Riley Moss

• OLB Frank Clark

• C Alex Forsyth

• DE Elijah Garcia

New York Giants

• T Andrew Thomas

• WR Wan’Dale Robinson

• CB Darnay Holmes

• S Gervarrius Owens

• OLB Azeez Ojulari

• TE Lawrence Cager

• DL Jordon Riley

Arizona Cardinals

• S Budda Baker

• LB Josh Woods

• CB Starling Thomas V

• OL Carter O'Donnell

• OL Ilm Manning

• TE Elijah Higgins

• DL Leki Fotu

Los Angeles Chargers

• RB Austin Ekeler

• LB Eric Kendricks

• EDGE Chris Rumph II

• LB Daiyan Henley

• OL Brenden Jaimes

• DL Christopher Hinton

• S A.J. Finley

Washington Commanders

DE Chase Young (neck): Cleared to play

WR Curtis Samuel (hip): Cleared to play

DB Jartavius Martin (concussion): Out

Kansas City Chiefs

• RB La'Mical Perine

• CB Nic Jones

• DE BJ Thompson

• OL Wanya Morris

• T Lucas Niang

• DT Neil Farrell

• DT Keondre Coburn

Houston Texans

• S Jimmie Ward

• S Jalen Pitre

• QB Case Keenum

• RB Mike Boone

• CB Alex Austin

• LB Neville Hewitt

• LT Laremy Tunsil

Cleveland Browns

WR Amari Cooper questionable, aggravated groin in practice

S Juan Thornhill (calf) questionable

Baltimore Ravens

• QB Tyler Huntley

• TE Charlie Kolar

• LT Ronnie Stanley

• C Tyler Linderbaum

• CB Marlon Humphrey

• CB Arthur Maulet

• S Marcus Williams

Green Bay Packers

• WR Christian Watson

• RB Aaron Jones

• S Anthony Johnson Jr.

Miami Dolphins

RB Raheem Mostert (knee): Expected to play

OT Terron Armstead (back/ankle/knee): Questionable

Dallas Cowboys

WR Brandin Cooks (knee): Game-time decision, per Jerry Jones

OL Tyler Smith (hamstring): Not likely to play, per Jones

Los Angeles Rams

WR Puka Nacua (oblique): Questionable

San Francisco 49ers

Cornerback Samuel Womack (knee): Out

Cincinnati Bengals

• RB Chris Evans

• CB DJ Ivey

• DE Joseph Ossai

• C Trey Hill

• OT Jackson Carman

Las Vegas Raiders

• AB Aidan O'Connell

• WR Jakobi Meyers

• S Chris Smith II

• DE Chandler Jones

• LB Amari Burney

• DT Nesta Jade Silveria

Indianapolis Colts

• CB JuJu Brents

• DT Adetomiwa Adebawore

• TE Drew Ogletree

• QB Sam Ehlinger

• OT Ryan Hayes

• SS Isaiah Land

• G/T Arlington Hambright

Tennessee Titans

• S Amani Hooker

• CB Kristian Fulton

• OG Peter Skoronski

• WR Colton Dowell

• OLB Caleb Murphy

• OLB Trevis Gipson

• QB Will Levis

New York Giants

TE Darren Waller (hamstring): No injury designation

OT Andrew Thomas (hamstring): Questionable

WR Wan'Dale Robinson (knee): Doubtful

LB Azeez Ojulari (hamstring) is doubtful

Carolina Panthers

OT Taylor Moton (biceps): Limited at estimated practice (walk-through on Friday)

WR DJ Chark (hamstring): Limited

CB Jaycee Horn (hamstring): Out

Jacksonville Jaguars

• WR Parker Washington

• WR Elijah Cooks

• RB JaMycal Hasty

• S Antonio Johnson

Detroit Lions

• DL Isaiah Buggs

• OL Taylor Decker

• CB Steven Gilmore

• DL Brodric Martin

• CB Emmanuel Moseley

New York Jets

RB Breece Hall: Will be on continued pitch count in return from ACL injury, per head coach Robert Saleh

K Greg Zuerlein (groin): Questionable

Chicago Bears

• QB Tyson Bagent

• RB D'Onta Foreman

• WR Equanimeous St. Brown

• OL Nate Davis

• DL Khalid Kareem

• DB Josh Blackwell

Tampa Bay Buccaneers

• CB Carlton Davis

• LB SirVocea Dennis

• TE Payne Durham

• DL Calijah Kancey

• RB Ke’Shawn Vaughn

• T Brandon Walton

• OLB Markees Watts

Atlanta Falcons

• QB Logan Woodside

• RB Cordarrelle Patterson

• WR Josh Ali

• OL Jovaughn Gwyn

• DL Joe Gaziano

• LB Troy Andersen

• CB Jeff Okudah

Arizona Cardinals

S Budda Baker (hamstring): Questionable

OL Kelvin Beachum (hand): Questionable

DL Leki Fotu (shoulder): Questionable

LB Josh Woods (ankle): Out

DL L.J. Collier (biceps): Out

Seattle Seahawks

• T Charles Cross

• G McClendon Curtis

• G Ben Brown

• DE Mike Morris

• LB Devin Bush

• LB Boye Mafe

• S Jamal Adams

Buffalo Bills

• S Damar Hamlin

• CB Kaiir Elam

• DE Kingsley Jonathan

• OT Germain Ifedi

• OL Alec Anderson